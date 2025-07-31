В результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Напомним, в конце ноября прошлого года сообщалось о начале боев на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, который считался крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с тем, ударами по трассам российская армия усложнила логистику боевикам Владимира Зеленского.
Летом 2024 года замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос заявил, что бои за Часов Яр скорее всего, будут ожесточенными, несмотря на то, что этот населенный пункт меньше Артемовска.