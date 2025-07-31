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В Волгоградской области приостановили движение поездов из-за атаки БПЛА

В регионе ночью сбили 11 вражеских беспилотников.

Часть аппаратов упали на ж/д пути.

В Волгоградской области временно не двигаются поезда на участке Котельниково — Канальная. Ограничения связаны с падением обломков дронов на железнодорожную инфраструктуру.

Из-за ЧП задерживаются 3 поезда:

  • № 532 Адлер — Киров,
  • № 531 Киров — Адлер,
  • пригородный поезд № 6212 Котельниково — Волгоград-1.

Как сообщили в РЖД, максимальное время задержки составляет более 4 часов.

Ранее ситуацию в регионе после прилета беспилотников прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. Для ликвидации обломков дронов задействовали саперов. Для их работы необходимо было временно ограничить движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района.

В результате атаки также нарушено газоснабжение порядка 65 частных домов.

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