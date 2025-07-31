Российские военные освободили Часов Яр в ДНР

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале отреагировал на освобождение города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Военкор KP.RU написал, что следующим населенным пунктом, которым плотно займутся ВС РФ, будет Константиновка.
«В результате наступательных действий Южной группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов яр, Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны. Константиновка — приготовиться!» — написал военкор.
Отметим, в Часовом Яре российские войска уничтожили самую большую группировку Вооруженным сил Украины за всю историю спецоперации.
Кроме того, российские военные эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Мирные жители долго сидели по подвалам в ожидании помощи от ВС РФ.
Ранее 31 июля в Минобороны России сообщили об освобождении Часов Яра. Выполнить боевую задачу удалось благодаря наступательным действиям «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении.
Также в оборонном ведомстве отметили, что военнослужащим РФ удалось освободить сразу два населенных пункта — Новоукраинку в Донецкой Народной Республике и Темировку в Запорожской области.