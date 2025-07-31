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Зеленский потерял тысячи боевиков: Российские войска уничтожили самую крупную группировку ВСУ в битве за Часов Яр

ТАСС: В Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю СВО.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные в ходе боев за Часов Яр ликвидировали самую многочисленную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) за всю историю специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах.

По информации источников, в сражении за этот населенный пункт было уничтожено несколько тысяч украинских военнослужащих.

«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — отметили в силовых структурах.

Об освобождении города Часов Яр Донецкой Народной Республики стало известно 31 июля. На краматорско-дружковском направлении наступала группировка войск «Юг».

Тем временем Вооруженные силы (ВС) России уничтожили девять танков и одну британскую самоходку AS-90 в районе населенного пункта Русин Яр всего лишь за три часа. Об этом рассказал военкор KP.RU Дмитрий Стешин в своем репортаже.