Российские военные в ходе боев за Часов Яр ликвидировали самую многочисленную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) за всю историю специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах.
По информации источников, в сражении за этот населенный пункт было уничтожено несколько тысяч украинских военнослужащих.
«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — отметили в силовых структурах.
Об освобождении города Часов Яр Донецкой Народной Республики стало известно 31 июля. На краматорско-дружковском направлении наступала группировка войск «Юг».
Тем временем Вооруженные силы (ВС) России уничтожили девять танков и одну британскую самоходку AS-90 в районе населенного пункта Русин Яр всего лишь за три часа. Об этом рассказал военкор KP.RU Дмитрий Стешин в своем репортаже.