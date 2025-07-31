Зеленский потерял тысячи боевиков: Российские войска уничтожили самую крупную группировку ВСУ в битве за Часов Яр

Тем временем Вооруженные силы (ВС) России уничтожили девять танков и одну британскую самоходку AS-90 в районе населенного пункта Русин Яр всего лишь за три часа. Об этом рассказал военкор KP.RU Дмитрий Стешин в своем репортаже.