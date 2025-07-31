Российские военные заняли Часов Яр, названный NYT «ключом» к Донбассу

«В результате наступательных действий “Южной” группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.
По данным последней переписи населения 2001 года, население города достигало 16 767 человек. На январь 2022 года, по оценке украинских властей, численность населения Часова Яра составляла 12 557 человек.
Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее города Артемовск (украинское название — Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в мае 2023 года. Город находится на возвышенности и служит «ключом» к Донбассу, как писала The New York Times, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.
О боях в районе Часова Яра Минобороны России сообщало с начала 2024 года. В самом городе они начались в начале того же лета. В июле военное ведомство отчиталось о занятии микрорайона «Канал» («Новый»), а в конце декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил о контроле над микрорайоном «Северный».
В том же году ведомство отчитывалось о взятии десятков населенных пунктов, в том числе на часовоярском направлении. Среди последних населенных пунктов, которые были взяты на этом направлении в 2025 году — Николаевка и Белая Гора.
Для ВСУ Часов Яр служил ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области (в последней российские силы также ведут наступление). После 2014 года в пределах города располагался штаб АТО (впоследствии операции объединенных сил, ООС), был образован укрепленный район. После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году город служил оперативным тылом для группировки ВСУ в Бахмуте (Артемовске), в нем работали ремонтные базы по восстановлению поврежденной бронетехники. Вокруг были возведены несколько оборонительных линий.