Российские военные заняли Часов Яр, названный NYT «ключом» к Донбассу

Для ВСУ Часов Яр служил ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области (в последней российские силы также ведут наступление). После 2014 года в пределах города располагался штаб АТО (впоследствии операции объединенных сил, ООС), был образован укрепленный район. После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году город служил оперативным тылом для группировки ВСУ в Бахмуте (Артемовске), в нем работали ремонтные базы по восстановлению поврежденной бронетехники. Вокруг были возведены несколько оборонительных линий.