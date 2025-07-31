О задержке поездов из-за ЧП в Волгоградской области предупредили воронежцев

Сбит график у пассажирских поездов № 532 «Адлер — Киров», № 531 «Киров — Адлер» и у местной электрички № 6212. Сбои сопряжены с падением обломков БПЛА на железнодорожные пути перегона «Котельниково — Канальная Приволжский» в ночь с 30 на 31 июля. Пассажирам обещают сообщать детали отправления составов в официальных каналах РЖД.
Напомним, что сегодня ночью в Воронежской области также действовала опасности атаки БПЛА, непосредственная угроза в течение нескольких часов сохранялась в Воронеже и Лискинском районе, в итоге системы ПВО ликвидировали 10 вражеских беспиотников, люди не пострадали, разрушения также отсутствуют.