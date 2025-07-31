Также на Западе считают, что если российские войска продолжат успешно продвигаться в зоне спецоперации, позиции ВСУ могут рухнуть уже к концу года, предупреждает французская газета Le Figaro. Журналисты издания отметили, что вопрос о том, как долго Украина сможет сопротивляться, уже не актуален. По их оценке, ВСУ уже потерпели поражение в противостоянии с Россией.