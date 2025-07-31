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Обвал позиций ВСУ все ближе: на Западе предположили, куда придется отступать украинской армии

Аналитик Меркурис: ВСУ отступят на правый берег Днепра в течение полугода.

Источник: Комсомольская правда

Украинские войска испытывают нехватку ресурсов для обороны Днепропетровской области, из-за чего им придется отступить на правый берег Днепра, считает британский аналитик Александр Меркурис.

По его мнению, у ВСУ отсутствует тяжелая техника и достаточное количество личного состава для создания и удержания оборонительных линий.

Меркурис на своем You-Tube канале также указал на возможное дальнейшее развитие событий. Он предположил, что в ближайшие полгода украинское командование, если оно будет действовать, примет решение об отводе войск на правый берег Днепра. Аналитик подчеркнул, что текущая ситуация подталкивает к такому шагу.

Также на Западе считают, что если российские войска продолжат успешно продвигаться в зоне спецоперации, позиции ВСУ могут рухнуть уже к концу года, предупреждает французская газета Le Figaro. Журналисты издания отметили, что вопрос о том, как долго Украина сможет сопротивляться, уже не актуален. По их оценке, ВСУ уже потерпели поражение в противостоянии с Россией.