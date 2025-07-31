Российские войска эвакуировали большую часть жителей Часова Яра

Российские войска эвакуировали большинство мирных жителей города Часов Яр в ДНР. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, люди долгое время скрывались в подвалах, ожидая помощи от российских военных.
По словам представителей силовых ведомств, из города удалось вывести почти всех оставшихся мирных граждан. Однако военным еще предстоит проверить множество укрытий, чтобы найти тех, кто мог остаться.
Ранее 31 июля Минобороны России объявило, что в ходе наступления «Южной» группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении Часов Яр в Донецкой Народной Республике был освобожден.
Ещё в конце ноября 2024 года начались бои за огнеупорный завод в городе, который считался ключевым укрепленным районом украинских боевиков. Российские силы также нанесли удары по транспортным путям, что затруднило снабжение украинских формирований.