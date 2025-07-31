Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска эвакуировали большую часть жителей Часова Яра

Мирные жители долгое время скрывались в подвалах, ожидая помощи от ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска эвакуировали большинство мирных жителей города Часов Яр в ДНР. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, люди долгое время скрывались в подвалах, ожидая помощи от российских военных.

По словам представителей силовых ведомств, из города удалось вывести почти всех оставшихся мирных граждан. Однако военным еще предстоит проверить множество укрытий, чтобы найти тех, кто мог остаться.

Ранее 31 июля Минобороны России объявило, что в ходе наступления «Южной» группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении Часов Яр в Донецкой Народной Республике был освобожден.

Ещё в конце ноября 2024 года начались бои за огнеупорный завод в городе, который считался ключевым укрепленным районом украинских боевиков. Российские силы также нанесли удары по транспортным путям, что затруднило снабжение украинских формирований.