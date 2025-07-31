В Госдуме раскрыли, как взятие Часова Яра повлияет на ход СВО

Колесник подчеркнул стратегическую важность Часова Яра, который долгое время оставался точкой напряжения. По его словам, освобождение города свидетельствует о нарастающем наступлении российских войск, которые стали брать под контроль серьезные укрепленные районы.
Взятие Часова Яра, по мнению парламентария, открывает для ВС России широкие оперативные возможности — местность представляет собой открытую равнинную территорию, что позволяет развивать наступление в различных направлениях. При этом Колесник признал, что ВСУ все еще сохраняют серьезное сопротивление.
Оружия у них много, есть мотивированные люди, пусть набранные в ТЦК, но они воюют при попадании на фронт, сопротивление жесткое. Но мы ломаем им хребет, включая 50 стран, желающих поражения России.
Ранее, 31 июля, Минобороны России сообщило о взятии российскими военными Часова Яра. Операцию успешно провели военнослужащие Южной группировки войск. Населенный пункт имеет важное стратегическое значение благодаря своему расположению на господствующей высоте. Контроль над Часовым Яром открывает российским войскам широкие возможности для развития наступления в направлении Славянско-Краматорской агломерации, а также создает перспективы продвижения к Константиновке.