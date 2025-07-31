Стрелок из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

При выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО погиб Виктор Корольков из Эхирит-Булагатского района. Стрелок мотострелкового отделения, рядовой пал 8 ноября 2024 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Геннадия Осодоева.



Виктор Корольков родился 11 февраля 1976 года в поселке Свердлово. Учился в Захальской средней школе. В 1994 году был призван в ряды Вооруженных сил, служил в Забайкальском округе. Оттуда был направлен в Чечню, где получил ранение. Пролежав долгое время в госпитале, Виктор Павлович вернулся в родную деревню, женился. Вместе с супругой воспитывал троих детей. Работал шофёром в совхозе ОПХ «Элита».