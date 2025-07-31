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В Госдуме оценили готовность РФ к попытке прорыва границы ВСУ

Депутат Государственной Думы Андрей Колесник считает, что вооруженные силы и власти в России сделали выводы после вторжения ВСУ в Курскую область, поэтому повторные поползновения украинской армии занять российские территории будут безуспешными. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению парламентария, в настоящее время попытка ВСУ пересечь границу России обернется для украинской стороны значительными потерями и приведет к бегству нападающих, пишет «Лента.ру».

Депутат напомнил, что нападение на Курскую область стало для украинской армии поражением с колоссальными потерями: ВСУ лишились десятков тысяч военнослужащих и военной техники. Однако Колесник допустил, что Киев, несмотря на провальную операцию, может планировать совершение очередной попытки захвата российских территорий.

«Сейчас они пытаются на Брянскую область напасть. Но сломают себе зубы в очередной раз. Они все время собирают эти группировки, не только на Брянскую, но и на Белгородскую и Курскую области», — отметил парламентарий. Он уточнил, что украинские войска не успеют совершить марш-бросок до российской границы, чтобы успеть ее пересечь, так как группировку уничтожат на территории Украины.

Андрей Колесник объяснил, что для нападения командование ВСУ будет вынуждено накапливать силы в какой-то зоне. В этом случае по группировке ударят ВС РФ. Депутат заверил, что объединения войск Киева будут целью российской армии до тех пор, пока не будут достигнуты цели СВО.