В Госдуме оценили готовность РФ к попытке прорыва границы ВСУ

«Сейчас они пытаются на Брянскую область напасть. Но сломают себе зубы в очередной раз. Они все время собирают эти группировки, не только на Брянскую, но и на Белгородскую и Курскую области», — отметил парламентарий. Он уточнил, что украинские войска не успеют совершить марш-бросок до российской границы, чтобы успеть ее пересечь, так как группировку уничтожат на территории Украины.