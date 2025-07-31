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ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК на Украине

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские Вооружённые силы нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, военному аэродрому, складу боеприпасов и вооружения, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что в ходе удара были поражены «предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов».

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.