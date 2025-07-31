Два поезда, проходящие через Нижегородскую обл., задержали из-за БПЛА

Речь идет о поездах № 532 из Адлера до Кирова, а также № 531, который следует в обратном направлении. Маршруты проходят через Арзамас, Суроватиху, Урень, Шахунью и сам Нижний Новгород.
Уточняется, что в Волгоградской области обломки беспилотников упали на железнодорожные пути. Из-за этого пришлось полностью остановить движение составов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше