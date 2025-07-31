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Два поезда, проходящие через Нижегородскую обл., задержали из-за БПЛА

Более чем на 4 часа задержали два пассажирских поезда, следующих через Нижегородскую область.

Речь идет о поездах № 532 из Адлера до Кирова, а также № 531, который следует в обратном направлении. Маршруты проходят через Арзамас, Суроватиху, Урень, Шахунью и сам Нижний Новгород.

Уточняется, что в Волгоградской области обломки беспилотников упали на железнодорожные пути. Из-за этого пришлось полностью остановить движение составов.

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