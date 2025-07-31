ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК Украины
Среди пораженных целей:
Армия России взяла под контроль Часов Яр в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск вытеснили противника из города Часов Яр ДНР.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали две бригады и два штурмовых полка ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районе двух населенных пунктов Харьковской области.
ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия, склад боеприпасов.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Лесная Стенка Харьковской области и Красный Лиман ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 240 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, две станции контрбатарейной, пять станций РЭБ, 10 складов боеприпасов.
Группировка «Юг» наступает в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах трех населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 150 военнослужащих, два автомобиля, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.
Группировка «Центр» заняла новые позиции
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали шесть украинских бригад в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 385 боевиков. ВСУ лишились трех боевых бронированных машин, трех автомобилей и четырех артиллерийских орудий.
«Восток» углубился в линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новоселовка Запорожской области, Новопетровское и Январское Днепропетровской области.
Потери ВСУ за сутки в зоне действия «Востока» составили: более 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и два склада материальных средств.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Григоровка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Ольговка Херсонской области.
«Противник потерял до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 147 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 169 БПЛА самолётного типа.