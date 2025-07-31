Губернатор НСО Травников высказался за регулярные встречи с участниками СВО

Губернатор подчеркнул, что региональные власти оперативно реагируют на запросы участников СВО, внося изменения в областное законодательство и устанавливая дополнительные меры поддержки. Также он отметил успешное сотрудничество с федеральными структурами, такими как Министерство обороны и фонд «Защитники Отечества», в решении вопросов, требующих федерального вмешательства. В качестве примеров такого взаимодействия были упомянуты упрощение процедуры получения удостоверений участников боевых действий для бойцов ЧВК и организация долечивания военнослужащих в новосибирских больницах.