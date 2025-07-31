Губернатор НСО Травников высказался за регулярные встречи с участниками СВО

В ходе рабочего визита в Ордынский район губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив провели встречу с участниками специальной военной операции (СВО) и их семьями.
Как сообщает телеграм-канал «Новосибирская область. Официально», основной темой обсуждения стали действующие в регионе меры поддержки, направленные на адаптацию и социализацию военнослужащих.
Андрей Травников подчеркнул важность регулярного диалога с военнослужащими и их близкими, отметив, что такие встречи являются неотъемлемой частью рабочих поездок в районы. По его словам, подобные мероприятия позволяют не только решать конкретные проблемы, но и выявлять системные недостатки, требующие корректировки.
Губернатор подчеркнул, что региональные власти оперативно реагируют на запросы участников СВО, внося изменения в областное законодательство и устанавливая дополнительные меры поддержки. Также он отметил успешное сотрудничество с федеральными структурами, такими как Министерство обороны и фонд «Защитники Отечества», в решении вопросов, требующих федерального вмешательства. В качестве примеров такого взаимодействия были упомянуты упрощение процедуры получения удостоверений участников боевых действий для бойцов ЧВК и организация долечивания военнослужащих в новосибирских больницах.
Ветеран СВО Евгений Колодько высоко оценил уровень поддержки, оказываемый участникам спецоперации в регионе, особенно отметив программу Губернаторского реабилитационного сертификата. Он выразил благодарность органам социальной защиты за оперативную помощь и внимание к нуждам военнослужащих.
Стоит отметить, что в Новосибирской области действует комплексная система поддержки военнослужащих и их семей, которая постоянно совершенствуется и расширяется в соответствии с потребностями бойцов и их родных. Работа ведется по всем направлениям, включая медицинскую и социальную реабилитацию, психологическую помощь и трудовую адаптацию.