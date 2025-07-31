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Единый день приема участников СВО и их семей пройдет в Казани

На базе Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева Казани 1 августа состоится очередной Единый день приема участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Центральной темой встречи станут вопросы социальной поддержки.

В рамках мероприятия планируется консультирование граждан представителями профильных ведомств. Участие в приеме подтвердили начальник отдела методологии мер социальной поддержки Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Алсу Закирова, а также заместитель управляющего Отделения Социального фонда Российской Федерации по Республике Татарстан Елена Полякова.

Посетители смогут получить квалифицированные разъяснения по вопросам предоставления пособий, единовременных выплат и других социальных мер, предусмотренных для военнослужащих и членов их семей.

Руководитель Региональной общественной приемной в Татарстане Камиль Садриев подчеркнул, что цель таких мероприятий — не только оказание информационной и юридической помощи, но и своевременное реагирование на конкретные запросы и жизненные ситуации, с которыми сталкиваются бойцы и их близкие.

Встреча пройдет с 10:00 до 14:00 по адресу: ул. Карла Маркса, 31/7.

Для предварительной записи, подачи обращения или получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: +7 (843) 238−10−00 или направить электронное письмо на адрес: op@tatarstan.er.ru.

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