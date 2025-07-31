Единый день приема участников СВО и их семей пройдет в Казани

Центральной темой встречи станут вопросы социальной поддержки.
В рамках мероприятия планируется консультирование граждан представителями профильных ведомств. Участие в приеме подтвердили начальник отдела методологии мер социальной поддержки Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Алсу Закирова, а также заместитель управляющего Отделения Социального фонда Российской Федерации по Республике Татарстан Елена Полякова.
Посетители смогут получить квалифицированные разъяснения по вопросам предоставления пособий, единовременных выплат и других социальных мер, предусмотренных для военнослужащих и членов их семей.
Руководитель Региональной общественной приемной в Татарстане Камиль Садриев подчеркнул, что цель таких мероприятий — не только оказание информационной и юридической помощи, но и своевременное реагирование на конкретные запросы и жизненные ситуации, с которыми сталкиваются бойцы и их близкие.
Встреча пройдет с 10:00 до 14:00 по адресу: ул. Карла Маркса, 31/7.
Для предварительной записи, подачи обращения или получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: