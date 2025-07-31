В Татарстане 31 июля сняли режим «Беспилотная опасность»

В четверг, 31 июля, татарстанцам через приложение МЧС в 13.40 сообщили о том, что на территории республики снят ранее введенный режим «Беспилотная опасность». Он действовал с 7.18.
Напомним, действие данного режима означает, что вражеские БПЛА приблизились к границе региона. Другой же режим «Угроза атаки БПЛА» означает, что беспилотники были замечены на территории Татарстана и существует прямая угроза объектам и мирным жителям.
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