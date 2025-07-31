Текслер и лидер профсоюзов обсудили соцподдержку южноуральцев

Губернатор также сообщил, что область вошла в число лидеров по росту реальных доходов населения благодаря системной работе с профсоюзами и индексации зарплат выше инфляции. Среди достижений региона также снижение безработицы до исторического минимума, запуск программ переобучения, введение знака «Трудовая доблесть» и поддержка молодых педагогов (накопительные 300 тыс. руб. выплат в течение 3 лет).