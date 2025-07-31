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Текслер и лидер профсоюзов обсудили соцподдержку южноуральцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем Федерации профсоюзов региона Олегом Екимовым, в ходе которой стороны обсудили развитие социального партнерства и меры поддержки трудящихся.

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Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с председателем Федерации профсоюзов региона Олегом Екимовым, в ходе которой стороны обсудили развитие социального партнерства и меры поддержки трудящихся.

«Для военнослужащих и их семей действует серьезный пакет мер поддержки, — отметил Текслер. — Дополнительное соглашение с профсоюзами и работодателями помогает в трудоустройстве участников СВО и сохранении их рабочих мест».

Губернатор также сообщил, что область вошла в число лидеров по росту реальных доходов населения благодаря системной работе с профсоюзами и индексации зарплат выше инфляции. Среди достижений региона также снижение безработицы до исторического минимума, запуск программ переобучения, введение знака «Трудовая доблесть» и поддержка молодых педагогов (накопительные 300 тыс. руб. выплат в течение 3 лет).

Екимов поблагодарил за сотрудничество: «По итогам 2024 года мы среди лучших в системе ФНПР. Расширение программ поддержки бюджетников и оборонщиков дает реальные результаты». Он также предложил увеличить компенсации учителям за организацию государственной итоговой аттестации. Текслер подтвердил намерение и дальше развивать социальное партнерство в регионе.