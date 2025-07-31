Как выглядит «ключ» к Донбассу — Часов Яр после взятия ВС РФ. Фото

В бои за город российские войска вступили летом 2024 года. В июле бойцы ВС РФ заняли микрорайон «Канал». В конце декабря глава ДНР Денис Пушилин рассказал о взятии микрорайона «Северный».
В 2024 году Минобороны сообщало об освобождении нескольких населенных пунктов в часовоярском направлении. Перед тем как взять под контроль город, российские войска вытеснили врага из Николаевки и Белой Горы.
Для ВСУ город являлся важнейшим транспортным узлом, в нем обустроили базы по ремонту бронетехники. Внутри Часова Яра украинская армия создала укрепрайон, а вокруг населенного пункта возвела несколько оборонительных линий.
Город брали под контроль десантники из Иваново, Костромы и Ярославля. Воины «крылатой пехоты» водрузили флаги России в микрорайонах Шевченко и Южный.
Командование и личный состав 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с освобождением города поздравил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
При взятии Часова Яра десантники преодолели более 20 километров под огнем артиллерии и ударных дронов ВСУ, зачистили порядка 4200 зданий, взяли в плен около 50 украинских военнослужащих, ликвидировали свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА.
По данным украинских властей в Часовом Яре в 2022 году проживали 12 557 человек. Большая часть жителей покинула город, однако некоторые из них остались в населенном пункте. Российские военнослужащие обеспечили эвакуацию из города 65 человек.
Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Населенный пункт расположен на господствующей высоте. В The New Yourk Times его назвали «ключом» к Донбассу. Теперь российской армии открыт путь к Константиновке и Славянско-Краматорской агломерации, которые находятся географически ниже, чем освобожденный город.