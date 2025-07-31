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Военкоры: как освобождение Часова Яра повлияет на ход СВО

31 июля 2025 года Минобороны России сообщило о взятии под контроль города Часов Яр в ДНР. Этот населенный пункт был одним из ключевых логистических центров ВСУ. После освобождения города перед российскими военными открылись возможности наступления в направлении Славянско-Краматорской агломерации, в которой сосредоточены силы украинской армии. Военкоры рассказали Новостям Mail о значении Часова Яра и перспективах, открывающихся перед российской армией.

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Взятие Часова Яра — это стратегическая победа российского командования, рассказал Новостям Mail военный эксперт Андрей Марочко. ВСУ понесли здесь значительные потери и теперь оттягивают свои силы в сторону Константиновки, Дружковки и Краматорска, где будут пытаться удержать свою оборонительную линию.

Часов Яр находится на возвышенности, что позволяет контролировать обширные участки местности. Для нас это стратегический успех, для украинского командования это стратегическое поражение.

Андрей Марочко
ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель, эксперт, официальный представитель НМ ЛНР 2014-2019 г. подполковник ЛНР

Военный эксперт обратил внимание, что за время СВО украинское командование предпринимало все возможные шаги, чтобы удержать позиции в данном населенном пункте. «Часов Яр находится на возвышенности, имеет крупную промышленную агломерацию и, естественно, это очень затрудняло продвижение наших войск», — отметил Марочко.

Город Часов Яр расположен в северо-западной части Донецкой Народной Республики, в 12 километрах западнее Артемовска (Бахмута). На его территории находятся промышленная зона и железнодорожная станция, которая активно использовалась ВСУ для переброски вооружений, техники и личного состава. Кроме того, в городе расположены несколько ремонтных предприятий, где обслуживалась и ремонтировалась военная техника.

Противник превратил Часов Яр в хорошо укрепленную крепость, но несмотря на это, российским бойцам удалось зайти в город. Выполняли задачу различные подразделения, в том числе прославленная 98-я гвардейская дивизия ВДВ и бойцы-добровольцы, рассказал Новостям Mail военный корреспондент Николай Долгачев.

В целом, битва за Часов Яр длилась больше года — с апреля 2024 года.

За счет постоянной мобилизации противник забрасывал на линию боевого соприкосновения новых бойцов. Кроме этого, длительно удерживать рубежи помогали БПЛА и поставки военной техники из западных стран.

И теперь, практически без паузы, начинается битва за крупную Славянско-Краматорскую агломерацию, оставшуюся в руках противника в ДНР. В нее входят четыре крупных населенных пункта, практически сросшихся друг с другом. Это Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Николай Долгачев
военный корреспондент

Долгачев сообщил, что после освобождения Часова Яра российские подразделения практически сразу вышли на окраины Константиновки, расстояние между населенными пунктами всего 4 километра.

Можно сказать, что уже началась битва за Константиновку.

Характер боевых действий сильно изменился и меняется постоянно, отмечает военкор. Но можно выделить основу успеха российской армии — это активная работа беспилотных систем, авиации и артиллерии, а также слаженность действий штурмовых групп.

Взятие Часова Яра — не финальный аккорд в борьбе за освобождение Донбасса и против военной машины нынешнего киевского режима, но является важной вехой, которая показывает насколько наши военные сильнее. Это приближает крушение линии обороны противника, освобождение ДНР и после этого, в перспективе достижение целей специальной военной операции.

Николай Долгачев
военный корреспондент

Военкор Евгений Линин рассказал Новостям Mail, что российские военные в последнее время изменили тактику, перейдя к так называемым «ползучим наступлениям».

Населенный пункт за населенным пунктом по всей линии соприкосновения — с практически тотальным уничтожением противника.

Евгений Линин
военный корреспондент

Говоря о сложности взятия Часова Яра, эксперт напоминает, что несколько рубежей обороны строились здесь еще с 2014 года. Важно понимать, что город изначально находился на стратегической высоте. С него просматривалось и простреливалось все — вся территория Бахмута вплоть до Соледара. Это был важный опорник для ВСУ. Линин отмечает героизм бойцов 98-й воздушно-десантной дивизии, которой противостояли лучшие подразделения вооруженных формирований Украины, подготовленные западными специалистами.

Стратегическое расположение Часового Яра на возвышенности ранее обеспечивало ВСУ возможность контроля над ключевыми транспортными артериями. Украинские подразделения использовали этот плацдарм для прикрытия Константиновки, Дружковки и Краматорска. Теперь российские войска получают возможность изолировать группировку противника в Торецке и создать условия для наступления в направлении Славянска и Краматорска, пишут «Известия».

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