Военкоры: как освобождение Часова Яра повлияет на ход СВО

Говоря о сложности взятия Часова Яра, эксперт напоминает, что несколько рубежей обороны строились здесь еще с 2014 года. Важно понимать, что город изначально находился на стратегической высоте. С него просматривалось и простреливалось все — вся территория Бахмута вплоть до Соледара. Это был важный опорник для ВСУ. Линин отмечает героизм бойцов 98-й воздушно-десантной дивизии, которой противостояли лучшие подразделения вооруженных формирований Украины, подготовленные западными специалистами.