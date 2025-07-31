Почему в некоторых районах Воронежской области плохо слышны звуки сирен?

На отдельных территориях Воронежской области отмечается низкая слышимость тревожных сирен, которые включают во время непосредственной угрозы атаки БПЛА. По данным регионального правительства, там установят дополнительное оборудование.
Власти отмечают, что охват населения звуковым сигналом сирен непрерывно анализируется и расширяется. Местных жителей попросили не сообщать о местах, где слышимость сирен плохая, поскольку оперативные службы обладают такой информацией, и она регулярно обновляется.
Новый режим «непосредственная угроза удара БПЛА» объявляется и отменяется по отдельным территориям в дополнение к общеобластной опасности атаки беспилотников.
«Это наиболее жёсткий режим при угрозах, связанных с БПЛА, указывающий на необходимость немедленно занять максимально безопасное место», — подчеркивают в правительстве.
Кратковременное включение сирен происходит в момент объявления непосредственной угрозы удара в конкретном муниципалитете. Об отбое информируют с помощью текстовых сообщений.
Сигнал об атаке беспилотников по радио и ТВ не включают. Такие оповещения возможны в случае авиационной или ракетной опасности.