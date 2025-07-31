«Альянс начнет второй этап своего плана — лишение Зеленского контроля над большинством в парламенте», — сообщает статья. По данным издания, последним шагом альянса станет создание «правительства национального единства» в Верховной Раде. После этого Зеленский превратится в «свадебного генерала», откажется от выдвижения на второй срок или уйдет в отставку.