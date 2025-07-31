Близкие к Демократической партии США силы создают коалицию, чтобы отстранить главу киевского режима Владимира Зеленского от контроля над Верховной Радой. Об этом сообщило издание «Страна», ссылаясь на политические источники.
Отмечается, в коалицию, противостоящую бывшему комику вошли экс-президент Украины Петр Порошенко*, владелец издания «Украинская правда» Томаш Фиала и грантовые организации, которые влияют на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
Они подчеркнули, что к противостоянию с Зеленским со временем присоединились мэр Киева Виталий Кличко, а также олигарх Игорь Коломойский*, и его партнер Геннадий Боголюбов, который уже начал сотрудничать с антикоррупционными структурами.
«Альянс начнет второй этап своего плана — лишение Зеленского контроля над большинством в парламенте», — сообщает статья. По данным издания, последним шагом альянса станет создание «правительства национального единства» в Верховной Раде. После этого Зеленский превратится в «свадебного генерала», откажется от выдвижения на второй срок или уйдет в отставку.
Ранее стало известно, что на месте Зеленского в Раде появилась табличка с интересной надписью, которую назвали «символом времени».
*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.