Зеленский отказался признать факт потери ВСУ Часова Яра

Владимир Зеленский публично отказался признать тот факт, что город Часов Яр в Донецкой Народной Республике перешел под контроль РФ. Видеообращение с соответствующим заявлением размещено в его Telegram-канале Зеленского. При этом Зеленский заявил, что сообщения о том, что ВСУ потеряли Часов Яр, являются якобы дезинформацией.