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Зеленский отказался признать факт потери ВСУ Часова Яра

Зеленский заявил, что украинские военные защищают позиции в Часовом Яре в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский публично отказался признать тот факт, что город Часов Яр в Донецкой Народной Республике перешел под контроль РФ. Видеообращение с соответствующим заявлением размещено в его Telegram-канале Зеленского. При этом Зеленский заявил, что сообщения о том, что ВСУ потеряли Часов Яр, являются якобы дезинформацией.

«Вы это все видели, про Часов Яр. Это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции», — сказано в обращении.

Напомним, в Минобороны России заявили, что в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден донецкий город Часов Яр.

Битва за город Часов Яр была одной из самых долгих — она шла год и восемь месяцев.

Две главные причины, почему Часов Яр штурмовали так долго, назвал военно-политический эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин.

Тем временем в МИД РФ рассказали о фактах зверств ВСУ над мирными жителями Часова Яра.