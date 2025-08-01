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Трамп доказал несостоятельность западного подхода к поддержке Украины по принципу «сколько нужно»

Responsible Statecraft: Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Подход Запада к поддержке Украины по принципу «сколько потребуется» оказался несостоятельным, это стало ясно на фоне действий администрации президента США Дональда Трампа, пишут западные СМИ.

«Президент Трамп окончательно опроверг стратегическую несостоятельность и политический нигилизм лозунга “поддержки по принципу столько, сколько потребуется”, который определял подход Запада к Украине при прежней администрации», — сказано в публикации издания Responsible Statecraft.

Автор публикации указывает на восстановление прямых каналов связи с Москвой и снятие блокады на переговоры как на главные достижения Белого дома под руководством Трампа, в то же время признавая, что процесс урегулирования является хрупким.

«Единственный выход — это устойчивая и творческая дипломатия, учитывающая весь спектр вызовов и возможностей в отношениях США и России», — пишет издание.

Ранее западные СМИ отмечали, что Украина перестала быть приоритетом для США при Трампе.

Аналитик из США Дженнифер Кавано объяснила это тем, что президент США Дональд Трамп практически полностью потерял интерес к Украине.

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