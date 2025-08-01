Трамп опечален: Президент США рассказал о своей реакции на удары России по Украине

Президент США Дональд Трамп поделился эмоциями, которые он испытал после авиаударов российских войск по объектам на территории Украины. По словам политика, он «опечален».
«Я считаю, что действия России очень печалят», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время общения с прессой в Белом доме.
Также американский лидер назвал ситуацию «отвратительной», а украинский конфликт в целом — «войной Байдена», подчеркивая свою якобы непричастность к его развитию.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.
Ранее Россия нанесла серию ударов по военным объектам Украины: какие цели повержены, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что Минобороны России нанесло удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве 10 июля.