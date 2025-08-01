Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников

«Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет», — написал он.
Гусев добавил, что опасность атаки беспилотников отменена в Воронеже, Нововоронеже и Острогожском районе.
Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
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