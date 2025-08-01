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Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены силами ПВО над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА Новости

«Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет», — написал он.

Гусев добавил, что опасность атаки беспилотников отменена в Воронеже, Нововоронеже и Острогожском районе.

Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.

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