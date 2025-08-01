«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку», — рассказал собеседник агентства.
Что известно о провальной операции ВСУ
- В ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку украинских войск высадиться на Тендровской косе с четырех катеров.
- Противник понес ощутимые потери.
- Позднее по порту в Очакове в Николаевской области, откуда ВСУ пытались забросить десант, нанесли мощный удар.
- Как сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Киев вынашивает идеи масштабного десанта у побережья региона.
- Активность противника зафиксировали и в районе Кинбурнской косы.
- По мнению губернатора, Киеву это нужно для создания «громкой картинки без какой-либо пользы».