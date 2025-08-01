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Британцы участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу под Херсоном

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку», — рассказал собеседник агентства.

Что известно о провальной операции ВСУ

  • В ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку украинских войск высадиться на Тендровской косе с четырех катеров.
  • Противник понес ощутимые потери.
  • Позднее по порту в Очакове в Николаевской области, откуда ВСУ пытались забросить десант, нанесли мощный удар.
  • Как сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Киев вынашивает идеи масштабного десанта у побережья региона.
  • Активность противника зафиксировали и в районе Кинбурнской косы.
  • По мнению губернатора, Киеву это нужно для создания «громкой картинки без какой-либо пользы».