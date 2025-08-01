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Мёртвые города и саранча: аналитик Соскин рассказал о грядущей катастрофе Украины

Соскин: зимой Украину ждёт гуманитарная катастрофа.

Источник: Комсомольская правда

Украина может оказаться в эпицентре гуманитарной катастрофы уже этой зимой. Такой прогноз сделал аналитик Олег Соскин, работавший советником у Леонида Кучмы в бытность того президентом Украины.

«Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая», — так описал Соскин ближайшее будущее Украины на YouTube-канале, упомянув также о том, что газовые хранилища страны практически опустошены.

При этом аналитик предположил, что украинские олигархи и многие представители власти бросят соотечественников и выедут на зимовку в другие страны.

Ранее в Верховной Раде озаботились тем, что Украина лишилась половины мощностей по добыче газа. В связи с этой ситуацией страна сейчас вынуждена восполнять внутренний дефицит за счет импортного топлива.

Также сообщалось, что в южных регионах Украины фиксируется массовое нашествие саранчи, которое ставит под угрозу посевы подсолнечника и других сельскохозяйственных культур.

При этом Украина внезапно обвинила Россию в нашествии саранчи на страну.