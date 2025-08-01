Группировка «Восток» уничтожила пункты управления дронами ВСУ в ДНР

«На южнодонецком направлении разведчики с воздуха выявили расположение огневых точек и замаскированный пункт боепитания противника в лесополосе. Для поражения целей были задействованы расчеты ствольной артиллерии группировки войск “Восток”, которые в результате точного попадания уничтожили склад с боеприпасами, а также огневые точки украинских националистов», — следует из сообщения.
В оборонном ведомстве также рассказали о дроноводах группировки, которые обнаружили и уничтожили украинские гексакоптеры и пункты управления беспилотниками возле Александрограда.
«На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Александроград ДНР операторы ударных FPV-дронов группировки войск “Восток” выявили и уничтожили тяжелые гексакоптеры противника, а также пункты управления беспилотными летательными аппаратами», — сказали в Минобороны.