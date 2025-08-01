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Группировка «Восток» уничтожила пункты управления дронами ВСУ в ДНР

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили огневые точки, пункт боепитания, склад боеприпасов, а также тяжелые дроны и пункты управления БПЛА Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«На южнодонецком направлении разведчики с воздуха выявили расположение огневых точек и замаскированный пункт боепитания противника в лесополосе. Для поражения целей были задействованы расчеты ствольной артиллерии группировки войск “Восток”, которые в результате точного попадания уничтожили склад с боеприпасами, а также огневые точки украинских националистов», — следует из сообщения.

В оборонном ведомстве также рассказали о дроноводах группировки, которые обнаружили и уничтожили украинские гексакоптеры и пункты управления беспилотниками возле Александрограда.

«На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Александроград ДНР операторы ударных FPV-дронов группировки войск “Восток” выявили и уничтожили тяжелые гексакоптеры противника, а также пункты управления беспилотными летательными аппаратами», — сказали в Минобороны.

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