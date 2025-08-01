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Оператор «Ланцета» ВС РФ уничтожил гаубицу США на южнодонецком направлении

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожил американскую буксируемую гаубицу М-198 на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«На южнодонецком направлении расчет комплекса радиолокационной артиллерийский разведки “Зоопарк” зафиксировал огневую позицию 155-мм буксируемой гаубицы M-198 американского производства. Украинские боевики вели огонь из лесополосы по позициям наших мотострелков. Получив точные координаты артиллерийской позиции, наш оператор навел барражирующий боеприпас “Ланцет”, уничтожив орудие и личный состав националистов», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, РЛС «Зоопарк» предназначена для разведки огневых позиций артиллерийских батарей, пусковых установок, тактических ракет и комплексов ПВО. Она выполняет расчет траекторий ракет и снарядов, способна корректировать огонь своих артиллерийских средств, следить за воздушным пространством и осуществлять контроль за беспилотными летательными аппаратами.