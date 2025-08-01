Оператор «Ланцета» ВС РФ уничтожил гаубицу США на южнодонецком направлении

Как отметили в ведомстве, РЛС «Зоопарк» предназначена для разведки огневых позиций артиллерийских батарей, пусковых установок, тактических ракет и комплексов ПВО. Она выполняет расчет траекторий ракет и снарядов, способна корректировать огонь своих артиллерийских средств, следить за воздушным пространством и осуществлять контроль за беспилотными летательными аппаратами.