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Российский расчет БПЛА помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 1 авг — РИА Новости. Расчёт беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Supercam S350 скорректировал работу артиллерийского орудия 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» по пункту управления БПЛА ВСУ, расположенного на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистом в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ходе планового облёта оккупированных украинскими боевиками территорий, оператор разведывательного БПЛА Supercam S350 обнаружил точку взлёта дронов противника, засевшего в заброшенном здании. Координаты места дислокации врага были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы несколькими снайперскими попаданиями уничтожили выявленную разведчиками цель, располагавшуюся на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в военном ведомстве.

С помощью БПЛА Supercam S350 военнослужащие могут вести воздушное наблюдение в любое время дня и ночи с передачей видеоизображения в режиме реального времени.

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