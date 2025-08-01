Российский расчет БПЛА помог уничтожить пункт управления БПЛА ВСУ

«В ходе планового облёта оккупированных украинскими боевиками территорий, оператор разведывательного БПЛА Supercam S350 обнаружил точку взлёта дронов противника, засевшего в заброшенном здании. Координаты места дислокации врага были переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Артиллеристы несколькими снайперскими попаданиями уничтожили выявленную разведчиками цель, располагавшуюся на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в военном ведомстве.
С помощью БПЛА Supercam S350 военнослужащие могут вести воздушное наблюдение в любое время дня и ночи с передачей видеоизображения в режиме реального времени.