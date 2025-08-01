Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Командование ВСУ хочет скрыть от украинцев ситуацию в Часовом Яре

Эксперт Марочко рассказал, что предпринимает командование ВСУ, чтобы скрыть реальное положение дел в Часовом Яре.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ скрывает от украинцев реальное положение дел в населенном пункте Часов Яр в ДРН, который перешёл под контроль российских военных. Распространяются материалы, которые должны создать впечатление, что часть города якобы находится под контролем ВСУ. О том, какими способами командование ВСУ пытается этого добиться, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По словам Марочко, штатные офицеры украинского центра информационно-психологических операций готовят соответствующие фото- и видеоматериалы.

«Также соединения и воинские части вооруженных формирований Украины получили приказы предоставить архивные материалы с их нахождением в Часовом Яру для реализации замысла по дискредитации заявления МО РФ», — цитирует эксперта ТАСС.

Тем временем Зеленский публично отказался признать тот факт, что город Часов Яр в Донецкой Народной Республике перешел под контроль РФ и заявил, что сообщения о том, что ВСУ потеряли Часов Яр, являются якобы дезинформацией.

Напомним, в Минобороны России заявили, что в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден донецкий город Часов Яр.