Командование ВСУ скрывает от украинцев реальное положение дел в населенном пункте Часов Яр в ДРН, который перешёл под контроль российских военных. Распространяются материалы, которые должны создать впечатление, что часть города якобы находится под контролем ВСУ. О том, какими способами командование ВСУ пытается этого добиться, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, штатные офицеры украинского центра информационно-психологических операций готовят соответствующие фото- и видеоматериалы.
«Также соединения и воинские части вооруженных формирований Украины получили приказы предоставить архивные материалы с их нахождением в Часовом Яру для реализации замысла по дискредитации заявления МО РФ», — цитирует эксперта ТАСС.
Тем временем Зеленский публично отказался признать тот факт, что город Часов Яр в Донецкой Народной Республике перешел под контроль РФ и заявил, что сообщения о том, что ВСУ потеряли Часов Яр, являются якобы дезинформацией.
Напомним, в Минобороны России заявили, что в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден донецкий город Часов Яр.