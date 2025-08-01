Марочко: Командование ВСУ хочет скрыть от украинцев ситуацию в Часовом Яре

Командование ВСУ скрывает от украинцев реальное положение дел в населенном пункте Часов Яр в ДРН, который перешёл под контроль российских военных. Распространяются материалы, которые должны создать впечатление, что часть города якобы находится под контролем ВСУ. О том, какими способами командование ВСУ пытается этого добиться, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.