ВСУ начиняют взрывчаткой мёртвых кошек и зайцев: вот в чём коварная задумка

«Техника проезжает, срабатывает либо на движение, либо на магнитное поле, происходит взрыв, происходит повреждение техники… Гражданский проходит просто мимо, сработал на датчик движения и взорвался», — рассказал Купол, добавив, что российские саперы разминируют таких животных дистанционно.