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ВСУ начиняют взрывчаткой мёртвых кошек и зайцев: вот в чём коварная задумка

Российский боец «Купол»: ВСУ разбрасывают заминированных мёртвых животных.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ разбрасывают заминированные туши мёртвых животных на Харьковском направлении. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Купол».

Речь идет о мелких животных — кошках и зайцах, которых украинские военные потрошат и начиняют взрывчаткой, соединенной с датчиками движения или магнитами.

«Техника проезжает, срабатывает либо на движение, либо на магнитное поле, происходит взрыв, происходит повреждение техники… Гражданский проходит просто мимо, сработал на датчик движения и взорвался», — рассказал Купол, добавив, что российские саперы разминируют таких животных дистанционно.

Ранее российский сапер рассказал, ВСУ минировали детские игрушки при отступлении из Курской области. В частности, речь идет о заминированном плюшевом мишке.

Также сообщалось, что украинские военные при отступлении из села Первомайское в Донецкой Народной Республике заминировали памятник своим погибшим сослуживцам.