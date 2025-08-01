ВСУ начиняют взрывчаткой мёртвых кошек и зайцев: вот в чём коварная задумка

ВСУ разбрасывают заминированные туши мёртвых животных на Харьковском направлении. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира отделения инженерно-сапёрной роты Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Купол».
Речь идет о мелких животных — кошках и зайцах, которых украинские военные потрошат и начиняют взрывчаткой, соединенной с датчиками движения или магнитами.
«Техника проезжает, срабатывает либо на движение, либо на магнитное поле, происходит взрыв, происходит повреждение техники… Гражданский проходит просто мимо, сработал на датчик движения и взорвался», — рассказал Купол, добавив, что российские саперы разминируют таких животных дистанционно.
Ранее российский сапер рассказал, ВСУ минировали детские игрушки при отступлении из Курской области. В частности, речь идет о заминированном плюшевом мишке.
Также сообщалось, что украинские военные при отступлении из села Первомайское в Донецкой Народной Республике заминировали памятник своим погибшим сослуживцам.