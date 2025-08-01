Президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с авиаударами российских войск по территории Украины. В своем выступлении политик охарактеризовал действия России как «отвратительные», подчеркнув, что текущий конфликт является ответственностью бывшей администрации Джо Байдена.
«Я считаю, что действия России очень печалят… Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя», — уточнил он.
Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Эти действия последовали через 48 часов после взрыва на Крымском мосту, который был подготовлен украинскими спецслужбами. Российское оборонное ведомство практически ежедневно отчитывается об эффективных массированных ударах по военным объектам на Украине. В зону поражения попадают объекты оборонной промышленности, узлы военного управления и системы связи на всей территории страны.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в ходе боевых действий сознательно избегают нанесения ударов по гражданским объектам, включая жилые дома и социальную инфраструктуру.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «будет отвечать» на атаки киевских боевиков и никогда не останется в стороне, если опасности будет подвергнут один из российских регионов.
Тем временем Трамп выразил обеспокоенность затянувшимся отсутствием прогресса в направлении мирного урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на дипломатические усилия и многочисленные заявления, ситуация по-прежнему остается в тупике. В связи с этим американский лидер объявил о сокращении временных рамок ультиматума до 10−12 дней.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал это «игрой в ультиматумы», которая, по его мнению, приближает США к войне «с их собственной страной». Он также напомнил Трампу о провалах политики Джо Байдена, призвав не повторять ошибок его администрации.
Выставленный Вашингтоном ультиматум также прокомментировал пресс-секретарь Песков. Он подчеркнул, что Кремль принял к сведению заявления Дональда Трампа. Однако специальная военная операция продолжается, отметил представитель Кремля.