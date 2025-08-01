Трамп резко высказался об ударах России по Украине: президент США заговорил о Байдене

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Эти действия последовали через 48 часов после взрыва на Крымском мосту, который был подготовлен украинскими спецслужбами. Российское оборонное ведомство практически ежедневно отчитывается об эффективных массированных ударах по военным объектам на Украине. В зону поражения попадают объекты оборонной промышленности, узлы военного управления и системы связи на всей территории страны.