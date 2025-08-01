РИА Новости: британские наемники хотели высадиться на Тендровскую косу

В попытке ВСУ высадиться на Тендровскую косу, которая была предпринята в ночь на 28 июля, участвовали британские наемники. Об том информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку», — сказано в публикации.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как в ночь с 27 на 28 июля ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе. По словам Сальдо, использовались четыре катера, ударные дроны «Байрактар», FPV-беспилотники и барражирующие боеприпасы, однако это не принесло успеха украинским военным.
Также сообщалось, что после своей провальной высадки на Тендровской косе возле черноморского побережья Херсонской области боевики Вооруженных сил Украины стремительно отступали в сторону Одессы.
После этого ВС РФ ответили на диверсию ВСУ мощным ударом по порту в Очакове.