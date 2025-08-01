Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

По информации Слюсаря, в Новошахтинске в одном из частных домов на улице Октябрьской, где проживает многодетная семья, выбиты стёкла. В крышу дома по улице Байдукова попали осколки беспилотника.
В Неклиновском районе, в селе Петрушино, пострадал частный дом на улице Стахановская, где повреждена внешняя стена. На улице Заводской загорелась кровля дома, а около слободы Родионово-Несветайская начался пожар травы на площади 100 кв.м.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше