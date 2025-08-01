Минобороны сообщило о сбитых над Краснодарским краем БПЛА

Операция по перехвату БПЛА продолжалась с 23:30 31 июля до 04:10 1 августа по московскому времени. Наибольшее количество дронов — 31 единица — было сбито над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников перехватили над территорией Ростовской области.
Пять летательных аппаратов уничтожили над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря. По три и два дрона сбили соответственно над Воронежской, Липецкой и Тульской областями. Один беспилотник перехватили над Азовским морем.
Все атаковавшие объекты представляли собой беспилотные летательные аппараты самолетного типа, отметили в военном ведомстве.