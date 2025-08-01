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Минобороны сообщило о сбитых над Краснодарским краем БПЛА

Российские системы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских беспилотников над семью регионами страны и акваториями двух морей. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Источник: Коммерсантъ

Операция по перехвату БПЛА продолжалась с 23:30 31 июля до 04:10 1 августа по московскому времени. Наибольшее количество дронов — 31 единица — было сбито над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников перехватили над территорией Ростовской области.

Пять летательных аппаратов уничтожили над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря. По три и два дрона сбили соответственно над Воронежской, Липецкой и Тульской областями. Один беспилотник перехватили над Азовским морем.

Все атаковавшие объекты представляли собой беспилотные летательные аппараты самолетного типа, отметили в военном ведомстве.

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