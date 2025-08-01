12 БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на пятницу

А по стране за этот же период времени сбили 60 беспилотников самолетного типа. Из них 31 уничтожили над Белгородской областью, еще пять — над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря, три БПЛА сбили в Воронежской области, по два дрона ликвидировали над Тульской и Липецкой областями, один — над Азовским морем.