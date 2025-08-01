Житель Часова Яра раскрыл правду о попытке ВСУ отобрать у него детей: какой выбор оставляли украинские силовики мирному населению

По словам собеседника агентства, представители киевских сил систематически обыскивали подвалы и убежища. Многие родители пытались прятать своих детей, но не всем это удавалось. Ему пришлось отправить жену и двух дочерей из города, хотя семья планировала перебраться к родственникам в Белгород.