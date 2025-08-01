Житель Часового Яра, освобожденного российскими войсками, поделился с РИА Новости воспоминаниями о периоде, когда город находился под контролем ВСУ. Мужчина рассказал, как украинские силовики из подразделения «Белые ангелы» совместно с правоохранителями принуждали местных жителей отправлять детей в другие регионы.
По словам собеседника агентства, представители киевских сил систематически обыскивали подвалы и убежища. Многие родители пытались прятать своих детей, но не всем это удавалось. Ему пришлось отправить жену и двух дочерей из города, хотя семья планировала перебраться к родственникам в Белгород.
Однако украинские власти направили его семью в Днепропетровск, где, по утверждению мужчины, они не получили никакой помощи.
«Их вывезли в Днепр, просто тупо бросили. И они сказали, снимайте сами (жилье — ред.). Снять квартиру стоит 15 тысяч. Если не поедет никто, они детей забирают сами. И распределяют сами», — рассказал беженец.
Часов Яр имел особое оперативно-стратегическое значение благодаря своему расположению на господствующей высоте. Его освобождение открывает путь к Константиновке, пока еще остающейся под контролем ВСУ.