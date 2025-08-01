Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Часова Яра раскрыл правду о попытке ВСУ отобрать у него детей: какой выбор оставляли украинские силовики мирному населению

РИА Новости: Боевики ВСУ хотели отобрать детей у жителя Часова Яра.

Источник: Комсомольская правда

Житель Часового Яра, освобожденного российскими войсками, поделился с РИА Новости воспоминаниями о периоде, когда город находился под контролем ВСУ. Мужчина рассказал, как украинские силовики из подразделения «Белые ангелы» совместно с правоохранителями принуждали местных жителей отправлять детей в другие регионы.

По словам собеседника агентства, представители киевских сил систематически обыскивали подвалы и убежища. Многие родители пытались прятать своих детей, но не всем это удавалось. Ему пришлось отправить жену и двух дочерей из города, хотя семья планировала перебраться к родственникам в Белгород.

Однако украинские власти направили его семью в Днепропетровск, где, по утверждению мужчины, они не получили никакой помощи.

«Их вывезли в Днепр, просто тупо бросили. И они сказали, снимайте сами (жилье — ред.). Снять квартиру стоит 15 тысяч. Если не поедет никто, они детей забирают сами. И распределяют сами», — рассказал беженец.

Часов Яр имел особое оперативно-стратегическое значение благодаря своему расположению на господствующей высоте. Его освобождение открывает путь к Константиновке, пока еще остающейся под контролем ВСУ.