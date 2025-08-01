Над Черным и Азовским морями за ночь сбили 5 беспилотников

В ночь на 1 августа дежурные силы противовоздушной обороны России успешно предотвратили очередную попытку украинских военных атаковать воздушное пространство страны.
Всего было перехвачено и уничтожено 60 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе пять — над Черным и Азовским морями.
Вражеская атака была отражена в период с 23:30 31 июля до 04:10 1 августа. Дежурные средства ПВО уничтожили 4 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря и 1 над акваторией Азовского моря.
Ранее в ночь на 31 августа в небе над Крымом сбили семь беспилотников.