Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Черным и Азовским морями за ночь сбили 5 беспилотников

Вражеская атака отражена в период с 23:30 31 июля до 04:10 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 1 августа дежурные силы противовоздушной обороны России успешно предотвратили очередную попытку украинских военных атаковать воздушное пространство страны.

Всего было перехвачено и уничтожено 60 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе пять — над Черным и Азовским морями.

Вражеская атака была отражена в период с 23:30 31 июля до 04:10 1 августа. Дежурные средства ПВО уничтожили 4 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Черного моря и 1 над акваторией Азовского моря.

Ранее в ночь на 31 августа в небе над Крымом сбили семь беспилотников.