В доме многодетной семьи в Новошахтинске из-за атаки БПЛА выбило стекла

В ночь на пятницу, 1 августа, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Дроны сбили в Новошахтинске, Таганроге, а также в Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Не обошлось без повреждений. Так, в Новошахтинске в частном доме, где проживает многодетная семья, были выбиты стекла. А в крышу дома на улице Байдукова попали обломки дрона.
Также произошел ландшафтный пожар в Родионово-Несветайской слободе. Там на площади сто квадратных метров загорелась трава. Но прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше