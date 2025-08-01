Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В доме многодетной семьи в Новошахтинске из-за атаки БПЛА выбило стекла

Из-за ночной атаки беспилотников в Родионово-Несветайской слободе загорелась трава.

В ночь на пятницу, 1 августа, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Дроны сбили в Новошахтинске, Таганроге, а также в Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Не обошлось без повреждений. Так, в Новошахтинске в частном доме, где проживает многодетная семья, были выбиты стекла. А в крышу дома на улице Байдукова попали обломки дрона.

Также произошел ландшафтный пожар в Родионово-Несветайской слободе. Там на площади сто квадратных метров загорелась трава. Но прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше