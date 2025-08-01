Американский морпех предрёк поворотный момент в конфликте: что ждёт ВСУ после потери города Часов Яр

Американский военный аналитик Брайан Берлетик, бывший офицер морской пехоты США, заявил, что освобождение города Часов Яр российскими войсками стало переломным моментом в специальной военной операции. В комментарии Sputnik эксперт подчеркнул стратегическое значение этого события.
Берлетик отметил, что украинские силы использовали Часов Яр в качестве ключевого оборонительного рубежа, прикрывавшего подходы к укрепрайонам в Краматорске и Славянске. По его словам, потеря города лишает ВСУ важной позиции в Донбассе и значительно ухудшает и без того печальную обстановку украинской армии.
«Падение лишает Украину ключевой стратегической позиции на Донбассе и усугубляет и без того ухудшающееся положение на поле боя», — выразил уверенность американский аналитик.
Утром 31 июля Министерство обороны России объявило о полном взятии под контроль Часов Яра, расположенного в Артемовском районе Донецкой Народной Республики.
Часов Яр имел особое оперативно-стратегическое значение благодаря своему расположению на господствующей высоте. Его освобождение открывает путь к Константиновке, пока еще остающейся под контролем ВСУ.