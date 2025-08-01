Американский морпех предрёк поворотный момент в конфликте: что ждёт ВСУ после потери города Часов Яр

Берлетик отметил, что украинские силы использовали Часов Яр в качестве ключевого оборонительного рубежа, прикрывавшего подходы к укрепрайонам в Краматорске и Славянске. По его словам, потеря города лишает ВСУ важной позиции в Донбассе и значительно ухудшает и без того печальную обстановку украинской армии.