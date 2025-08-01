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Александр Гусев раскрыл детали отражения атаки БПЛА в Воронежской области

По предварительным данным, люди не пострадали, повреждений на земле нет.

Источник: АиФ Воронеж

Несколько БПЛА уничтожили над Воронежской областью в ночь на 1 августа, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, люди не пострадали, повреждений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона отменен в 7:05.

Всего, по информации Минобороны, за ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотников самолетного типа: 31 — над Белгородской областью, 12 — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря, три — над Воронежской областью, по два — над Липецкой и Тульской областями и один — над акваторией Азовского моря.

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