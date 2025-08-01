В Татарстане 1 августа снова введен режим «Беспилотная опасность»

В Татарстане 1 августа в 06:40 был объявлен режим «Беспилотная опасность». Соответствующий пост появился в официальном приложении МЧС республики.
Этот режим вводится в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов, приближающихся к территории региона. Жителей просят с пониманием относится ко временным ограничениям скорости мобильного интернета. Также запрещено фото и видео пролета БПЛА, на которых можно различить местность. О замеченных беспилотниках можно сообщить по номеру 112.
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