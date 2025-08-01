В Самарской области объявили отбой атаки БПЛА спустя три часа 1 августа

— Во время действия угрозы атаки беспилотников местные жители сталкивались с перебоями в работе мобильной связи. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности населения, — отмечают эксперты.
В период подобных объявлений жителей просят быть бдительными и соблюдать рекомендации, данные профильным ведомством. Самарцам также дали советы, как справиться с отключениями и оставаться на связи. Напомним, в региональной столице уже установили точки бесплатного Wi-Fi.
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