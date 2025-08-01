63 дня под огнём: Русский солдат провел два месяца на необитаемом острове

Российский военнослужащий с позывным Толстый провел 63 дня в одиночестве на необитаемом острове в районе реки Днепр, выполняя боевую задачу в ходе специальной военной операции. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Как рассказал боец, его задачей было удерживать стратегически важную позицию до прибытия смены. За время службы он неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ и был вынужден самостоятельно оказывать себе первую помощь.
«Наши дроноводы доставляли мне медикаменты по небу. Сбрасывали в нужной точке, а по радио говорили, как их использовать. Так и протянул до смены», — поделился подробностями военнослужащий.
После полученного ранения Толстый не смог продолжать участие в боевых выходах и перешел на должность повара в своем подразделении. Несмотря на ограниченный набор продуктов, боец старается разнообразить рацион сослуживцев.
«Сослуживцам нравится! По крайней мере, ещё никто не жаловался», — с юмором отмечает военный.
Ранее стало известно, что участник спецоперации Илья Казаков чудом выжил, когда подорвался с товарищем на мине. В результате инцидента военный потерял обе ноги. Однако он не опустил руки и вернулся в родной город, чтобы написать книгу.