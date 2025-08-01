Украинские школьники под контролем националистов и иностранцев во время летних каникул проходят военную и идеологическую подготовку. Некоторых детей обучают специальным «диверсионным методам войны» для последующей отправки на территорию России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья.