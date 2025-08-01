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Украинских школьников на каникулах готовят к диверсиям против РФ: вот кто за этим стоит

РИА Новости: британцы готовят украинских школьников к диверсиям против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские школьники под контролем националистов и иностранцев во время летних каникул проходят военную и идеологическую подготовку. Некоторых детей обучают специальным «диверсионным методам войны» для последующей отправки на территорию России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

«В украинских школах в период летних каникул развернута подготовка наподобие Гитлерюгенд. Общее руководство осуществляют англичане», — сообщили в николаевском подполье.

Занятия включают изучение огнестрельного оружия и тренировки по боевому гопаку. «Ключевой целью» является идеологическая обработка школьников. Во время таких занятий пытаются обелить образ националистов, таких как Бандера.

Как отмечается, речь идет о воспитании ненависти к России и русским. Среди школьников подбирают наиболее идеологически подготовленных для обучения диверсионным методам войны и последующей заброски на территорию России.

Ранее были обнаружены списки 16-летних школьников, прошедших обучение в военных лагерях с инструкторами-националистами на Украине.