Украинские школьники под контролем националистов и иностранцев во время летних каникул проходят военную и идеологическую подготовку. Некоторых детей обучают специальным «диверсионным методам войны» для последующей отправки на территорию России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья.
«В украинских школах в период летних каникул развернута подготовка наподобие Гитлерюгенд. Общее руководство осуществляют англичане», — сообщили в николаевском подполье.
Занятия включают изучение огнестрельного оружия и тренировки по боевому гопаку. «Ключевой целью» является идеологическая обработка школьников. Во время таких занятий пытаются обелить образ националистов, таких как Бандера.
Как отмечается, речь идет о воспитании ненависти к России и русским. Среди школьников подбирают наиболее идеологически подготовленных для обучения диверсионным методам войны и последующей заброски на территорию России.
Ранее были обнаружены списки 16-летних школьников, прошедших обучение в военных лагерях с инструкторами-националистами на Украине.