ТАСС: российским войскам осталось чуть более километра до Константиновки

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры. Как объяснил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, освобождение Часова Яра означает фактическое обрушение обороны на константиновском направлении.