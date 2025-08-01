Эксперт рассказал о ситуации в зоне СВО после взятия Часова Яра

«С учетом того, что освобожден Часов Яр и, по сути дела, уничтожена крупнейшая группировка врага, на всех участках идут подвижки», — уточнил эксперт для «Ленты.ру».
Дандыкин добавил, что вместе с освобождением крупных городов, таких как Часов Яр, также берутся под контроль более мелкие населенные пункты — села, поселки, хутора. Он также обратил внимание, что взятие Часова Яра открывает для российских войск дорогу на Краматорск, Славянск, Константиновку. Эксперт напомнил, что ВС РФ уже находится на территории Днепропетровской области, а оттуда, вероятно, можно зайти в тыловые районы Славянска. «Там наступление идет с другой стороны, если брать Славянск, на краснолиманском направлении», — рассказал он.
Напомним, об освобождении Часова Яра в Донецкой Народной Республике Минобороны РФ заявило 31 июля. Многие военные эксперты утверждают, что взятие города под контроль стало переломным моментом в ходе СВО. Так, американский аналитик Брайан Берлетик, бывший офицер морской пехоты, заявил, что после сдачи города российским войскам украинцы лишились важной позиции на Донбассе, а их положение значительно ухудшилось.
Командование ВСУ через сутки после сдачи Часова Яра не сообщило о потере города. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. В украинских медиа распространяется информация о том, что часть населенного пункта продолжает оставаться под контролем ВСУ.