Эксперт рассказал о ситуации в зоне СВО после взятия Часова Яра

Дандыкин добавил, что вместе с освобождением крупных городов, таких как Часов Яр, также берутся под контроль более мелкие населенные пункты — села, поселки, хутора. Он также обратил внимание, что взятие Часова Яра открывает для российских войск дорогу на Краматорск, Славянск, Константиновку. Эксперт напомнил, что ВС РФ уже находится на территории Днепропетровской области, а оттуда, вероятно, можно зайти в тыловые районы Славянска. «Там наступление идет с другой стороны, если брать Славянск, на краснолиманском направлении», — рассказал он.