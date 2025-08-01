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СБУ поймала экс-чиновника МО Украины на краже почти 24 млн долларов

Чиновник украинского Минобороны украл средства, выделенные на приобретение продуктов питания для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего чиновника Министерства обороны Украины по подозрению в краже почти 24 млн долларов (свыше 1,9 млрд рублей).

«Военная контрразведка и следственные органы Службы безопасности при содействии Министерства обороны разоблачили растрату более 1 млрд грн, выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта-декабря 2022 года», — сказано в сообщении украинских спецслужб.

Уточняется, что стоимость продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее поставки — на 221%.

Следователи СБУ возбудили уголовное дело по статье о «растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах». Экс-чиновнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Накануне СБУ задержала другого экс-чиновника Минобороны Украины, укравшего 2,2 млн долларов, которые предназначались на закупки противотанкового вооружения для ВСУ.